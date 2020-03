Meer coronapatiënten naar ziekenhuizen buiten Brabant, 'Situatie is nu onder controle'

In totaal namen ziekenhuizen buiten onze provincie in een tijdsbestek van drie dagen 143 coronapatiënten over. Dit gebeurde na diverse noodkreten van zorgpersoneel en ziekenhuisbestuurders. De capaciteit van de Brabantse hospitalen, waaronder de intensive care, dreigde door de toestroom aan ernstig zieke coronapatiënten te overstromen.

"We zijn door de overplaatsingen weer 'in control'", zegt de woordvoerder. Zondag zei hij dat het aantal overgeplaatste patiënten lager lag dan dan gepland, omdat een aantal van hen er te ernstig aan toe was om te worden vervoerd. Ook was een aantal mensen overleden.

Hulp van Defensie

Sinds zaterdagmiddag helpen vijf planners van Defensie met de logistieke coördinatie van het transport van Brabantse coronapatiënten. De militairen werken vanuit het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg.

"Dat geeft wat lucht. Er is nu ook nog plek, maar we wachten af wat er komen gaat. Als we de statistieken moeten geloven, bereiken we binnen één of twee weken de maximale capaciteit. We hopen dat het meevalt, maar we moeten ons er wel op voorbereiden. Als het aan ons ligt, blijven we de komende dagen doorgaan met verplaatsingen", aldus de ROAZ-woordvoerder zondag.