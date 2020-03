Hotelketens Van der Valk en Fletcher gaan coronapatiënten onderbrengen

Hotelketens Van der Valk en Fletcher bieden locaties aan voor onder meer de opvang van coronapatiënten. Het gaat dan om patiënten die 'te goed zijn voor het ziekenhuis en te slecht voor thuis', aldus de woordvoerder van het coronacentrum dat nu wordt voorbereid in een Van der Valk-hotel in Urmond (Limburg). In de rest van het land worden soortgelijke centra voorbereid.

Het coronacentrum is een initiatief van huisartsen, thuiszorgorganisaties en ziekenhuizen in de regio. Momenteel wordt hard gewerkt om het coronacentrum zo snel mogelijk klaar te maken.

Ook Fletcher Hotels is druk bezig met het organiseren van zorgopvanglocaties. Volgens topman Rob Hermans gaat het om zorglocaties voor coronapatiënten, zorglocaties voor ouderen die geen corona hebben, en locaties voor ziekenhuispatiënten zonder corona.

Geen gasten meer in locatie Urmond

Het coronacentrum in Urmond moet tijdelijk tientallen patiënten kunnen huisvesten. Patiënten kunnen naar verwachting vanaf dinsdag door huisartsen naar het coronacentrum worden gestuurd als zij ernstige klachten hebben maar niet naar de intensive care hoeven.

In het hotel logeren geen gasten meer. Wel loopt er nog Van der Valk-personeel rond. Met de hotelketen wordt overlegd over een goede oplossing voor de medewerkers. Het coronacentrum roept mensen met zorgervaring op om zich te melden als vrijwilliger.

Draaiboeken liggen klaar

Ook Fletcher Hotels is druk bezig met het organiseren van zorgopvanglocaties. Fletcher-topman Rob Hermans: "Wij zijn daarover in gesprek met veiligheidsregio's, ziekenhuizen en zorginstellingen in het hele land. Wij hebben draaiboeken liggen waarmee we binnen 24 uur een zorgcentrum kunnen inrichten. Die zijn in Limburg, Brabant en de regio Nijmegen al in voorbereiding. Verwacht wordt dat de eerste patiënten deze week inchecken."

LEES OOK: Hotel Van der Valk in Uden richt kamers in voor bevallingen vanwege drukte in ziekenhuis Bernhoven