Hoe beroepschauffeurs toch kunnen eten bij wegrestaurant Napoleon in Hank

Op veel plekken zijn ze niet meer welkom of kunnen ze door de maatregelen rond de coronacrisis niet meer terecht. Even een bakkie doen of een uitsmijter eten is er voor veel beroepschauffeurs niet meer bij in hun favoriete chauffeurscafé. Wegrestaurant Napoleon in Hank is voor de vele nationale en internationale chauffeurs nog een lichtpuntje. Op een veilige manier kunnen ze toch komen douchen en een warme maaltijd bestellen.

“We hebben wel veel maatregelen getroffen”, vertelt eigenaar Ad Valk. “Chauffeurs komen via een speciale deur binnen, kunnen dan hun bestelling doen bij iemand achter een plastic scherm. Vervolgens gaan ze via een andere route naar buiten om even later hun bestelling op te pikken op een tafeltje bij een zijdeur die openstaat.”

Ook douches zijn veilig en gescheiden toegankelijk

Aan het eind van de middag, begin van de avond staat het immens grote parkeerterrein gewoonlijk vol met zeventig tot tachtig vrachtwagens uit binnen- en buitenland. “We krijgen nu ook buitenlandse chauffeurs, die dagenlang niet hebben kunnen douchen of een goede warme maaltijd hebben gehad”, vertelt Valk. “Op veel plekken in België en Frankrijk zijn ze niet meer welkom of alles is dicht.”

Om ook deze groep chauffeurs van dienst te zijn, heeft Valk op bepaalde tijden ook de douches en toiletruimtes geopend. “Dit zijn gescheiden ruimtes waar heel goed op de hygiëne wordt gelet en ze kunnen niet het restaurant binnenlopen. We hebben ’s morgens wel iemand die koffie komt zetten, maar de koffie wordt bij de buitendeur van de douches gezet. De chauffeurs kunnen dan de koffie meenemen naar de vrachtwagen.”

Eigen bestek meenemen

Het wegrestaurant, dat met deze bijzondere werkwijze dagelijks toch rond de honderd maaltijden wegzet, heeft ook nog een bijzondere oproep. "Ik roep de chauffeurs op om hun eigen bestek mee te nemen", zegt eigenaar Ad Valk. "Alle maaltijden gaan mee naar buiten en dan zijn we ook ons bestek kwijt. We hadden plastic bestek, maar daar is bijna niet meer aan te komen. Vandaar: neem uw eigen bestek mee."