Bizarre ontvoering met urenlange mishandeling in Roosendaal: wie kent de zes ontvoerders?

Een man uit Roosendaal en zijn logé kwamen afgelopen september in een horrorfilm terecht toen zes mannen hun huis aan de Wattstraat binnenstormden. De slachtoffers werden urenlang gegijzeld en mee naar Rotterdam genomen. De politie heeft twee mannen opgepakt die de opdrachtgevers van de ontvoering zouden zijn, maar is nog op zoek naar de zes uitvoerders.

De politie laat daarom maandagavond een reconstructie van de ontvoering zien in Bureau Brabant. Op vrijdagavond 30 september 2019 brak rond tien uur 's avonds de hel los voor de mannen in het huis aan de Wattstraat.

Zes mannen drongen het huis binnen en de slachtoffers kregen direct klappen. "Waar is de 20.000 euro?!", bleven de indringers roepen. Maar dat geld was helemaal niet in het huis aanwezig.

'Geïmproviseerde' gijzeling

Daarom moesten de mannen onder dwang mee. Ze werden in de Volkswagen Polo van de zoon van de logé geduwd en vertrokken. De ontvoerders leken de weg niet te kennen in Roosendaal. Ze stopten onderweg bij een kapsalon aan het Heilig Hartplein waar twee mannen stonden te wachten. Die twee mannen zijn waarschijnlijk de twee inmiddels opgepakte verdachten.

Onderweg naar Rotterdam kregen de twee slachtoffers continu klappen. In de hectiek sneed een van de gijzelaars zichzelf in de hand. Eenmaal in Rotterdam kenden de gijzelaars de weg wel.

Uren

De mannen werden urenlang mishandeld en moesten telefonisch geld zien te regelen. Toen dat niet lukte, leken de gijzelaars het op den duur op te geven. De slachtoffers werden in een verlaten bosgebied in Hoogvliet ineens uit de auto gezet.

De politie vermoedt dat er een conflict aan de ontvoering vooraf is gegaan. De logé zou ruzie hebben met criminelen uit Roosendaal. Hij zou nog geld krijgen en had zich daarom een paar kilo wiet toegeëigend. Volgens de politie is het bizar dat de bewoner van het huis het zwaarst mishandeld is, terwijl hij niets met het conflict van doen had.

Daders

De politie is nog op zoek naar de zes ontvoerders. Het gaat om drie Marokkaanse mannen van begin 30 en drie donkergetinte mannen. De slachtoffers zijn zelf van Marokkaanse afkomst en weten daarom zeker dat drie van hen Marokkaans zijn.

De drie anderen zijn tussen de 30 en 50 jaar oud en van Surinaamse of Antilliaanse afkomst. Twee van hen hebben kort haar, een van hen droeg dreadlocks in een staart.