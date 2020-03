Koen de Kort nam voorbeeldfunctie serieus en bleef binnen in Andorra: 'Sociale controle is groot'

Koen de Kort groeide voor een groot gedeelte op in een dorp. En daarin ziet hij veel gelijkenissen met Andorra, het land waar hij nu woont. Het is een dwergstaat, in de ogen van de wielrenner een groot dorp. En mogelijk heeft dat een voordeel in de crisistijd met het coronavirus. Want ondanks dat De Kort bijna niet meer buiten komt en zijn restaurant al negen dagen dicht is, mag hij niet klagen.

Samen met de andere professionele wielrenners die in Andorra wonen, besloot De Kort zelf niet meer buiten te gaan fietsen. "Andorra is een klein land. Een soort dorp waar iedereen elkaar kent. Wij hebben een voorbeeldfunctie. Als bedrijven moeten sluiten, is het niet handig dat wij buiten blijven fietsen. Twee dagen later kwam er vanuit de regering een verbod."

De situatie in Andorra is anders dan in Nederland. Al is het voor De Kort wel lastig vergelijken. "Ik weet niet precies hoe het in Nederland is. Maar dat groepen bij elkaar komen en mensen massaal ergens naartoe gaan, dat zie je hier niet. Ik kijk vanuit mijn woonkamer op een heel mooi wandelpad. Daar zie je echt niemand lopen. Dat is anders nooit. Mensen komen nu gewoon niet op straat."

Mensen die nu massaal ergens naartoe gaan, dat zie je hier in Andorra niet

"Qua omstandigheden is het hier redelijk extreem", legt de uit Liempde afkomstige De Kort uit. "Zo meten ze eerst je temperatuur voor je de supermarkt in mag. Je krijgt ook handschoenen aan en die moet je blijven dragen. Pas als de persoon voor jou bij de kassa klaar is en vertrekt, mag jij je spullen op de band leggen. Wat betreft ziektegevallen valt het heel erg mee. En het wordt steeds minder. Ze lijken het hier onder controle te hebben, de maatregelen lijken dus ook effect te hebben."

Hoe het kan dat de strenge regels daar zo goed nageleefd worden? De Kort wijst naar het dorpsgevoel. "Als jij wel de straat op gaat, dan weet iedereen dat vrij snel. De sociale controle is heel groot."

Restaurant

Naast zijn beroep als wielrenner heeft De Kort ook een eigen restaurant. "Het is nu negen dagen dicht. Dat is niet ideaal natuurlijk." Steun vanuit de overheid is er wel. "Een klein gedeelte van de salarissen is overgenomen. Mijn restaurant was nog niet zo lang geopend, dat is nu een voordeel. Ik had nog niet heel veel personeel. Er zijn bedrijven die het veel moeilijker hebben."

Relativeren

Vanuit de woonkamer heeft De Kort een mooi uitzicht. Rijdend op zijn hometrainer ziet hij fraaie bergen. Maar voorlopig blijft het uitzicht wat dat betreft hetzelfde. "Ik heb nooit problemen gehad met het rijden op een hometrainer. Maar nu mis ik het buiten zijn wel. Als ik naar buiten kijk, dan zou ik daar graag weer rijden."

"Het is vervelend dat het niet kan. Maar als je kijkt naar het grote geheel en de grote problemen die er zijn, is een paar weken niet buiten fietsen niet zo erg. Zo probeer ik het ook wel te relativeren. Als het blijft bij wat het tot nu toe is voor mij, als dit het ergste is, dan mag ik niet klagen."

Tekst gaat verder onder de Instagram-post van De Kort.

Koersen

Wanneer De Kort wel de weg weer op mag is de grote vraag. Hij heeft er zelf geen antwoord op. Voorlopig maakt hij zijn ritjes dus binnen. Op een moment dat 'zijn' maanden, de maanden van de klassiekers en de Giro d'Italia, verstrijken. "Alle wedstrijden die ik als doel had opgeschreven, zijn geschrapt. Het is nog maar de vraag of ze later worden ingehaald of definitief niet worden gereden."

Als het aan De Kort ligt dan wordt alles gereden zodra het weer kan. "Wat ik dan ga rijden is de vraag, want je krijgt in dat geval met overlap te maken. Maar het is voor iedereen het beste als de koersen alsnog gereden worden. De rijders willen zich laten zien voor een eventuele nieuwe ploeg of om resultaten te rijden. De sponsors komen in beeld. En voor de organisatoren is het goed, want de koers wordt gewoon gereden. Het is voor iedereen het beste."

"En de renners zijn toch fit. We kunnen nu uitrusten, dus kunnen we dan langer blijven rijden." Wel is het de vraag hoe lang De Kort nog kan blijven rijden. In het hoofd van de 37-jarige coureur komt het einde van zijn carrière af en toe wel voorbij. "Ik geloof niet dat dit mijn laatste jaar is. Dat zou wel heel erg jammer zijn, op zo'n manier. De jaren gaan tellen. Dat er dan zo'n seizoen tussenzit, is jammer. Laten we hopen dat het allemaal snel voorbij is. En dan vooral voor iedereen die er echt mee te maken heeft."