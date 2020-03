PSV helpt ouderen in Eindhoven met tablets: 'Zo kunnen ze alsnog samen zijn met familie'

Er worden nu in totaal zes tablets cadeau gedaan aan Vitalis. "Dit is een soort pilot", zegt Monique Bavinck van Vitalis Berckelhof. "Daarmee kunnen we de bewoners hier met de familie thuis laten videobellen. Dat is ook meer dan genoeg, omdat de ouderen hier niet tegelijkertijd gaan bellen."

Rol PSV

Elektronicabedrijf PHC doet de tablets cadeau, dus niet PSV. De Eindhovense club heeft volgens Patrick van de Voort van de PSV Foundation geen financiële, maar juist een maatschappelijke rol in deze tabletactie. "Wij zijn een platform in deze zware tijden. En dus proberen wij samen te werken met onze partners zodat we wat kunnen doen voor de maatschappij. En wij geloven erin dat we samen mooie dingen kunnen doen."

Groter scherm

Vitalis Berckelhof is vanzelfsprekend blij met de actie. "Je ziet de ouderen direct stralen als ze hun familie zien op de tablet", zegt Bavinck. Zelf probeerde Vitalis afgelopen weekend al om de bewoners te laten videobellen met de familieleden of vrienden. "Maar dat was via de telefoon", zegt Van de Voort. "Dat was een veel te klein scherm voor ze. Daarom werkt het met tablets ook beter aangezien het scherm natuurlijk groter is."