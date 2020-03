Kabinet kondigt strengere maatregelen en boetes aan in strijd tegen corona

Op drie punten worden de maatregelen aangescherpt:

1. Samenkomsten (evenementen en bijeenkomsten) worden tot 1 juni verboden.

2. Burgemeesters kunnen met een noodverordening plekken afsluiten waar te veel mensen samenkomen.

3. Er zullen forse boetes worden uitgedeeld als mensen zich niet aan de regels houden.

Burgemeester kan plek sluiten

Er komt een noodverordening waarmee burgemeesters van alle gemeenten in het land sneller kunnen handhaven als mensen zich niet aan de maatregelen houden om anderhalve meter afstand te houden. Daardoor kunnen burgemeesters specifieke locaties sluiten waar te veel mensen samenkomen. Denk aan een natuurgebied, het strand of park.

'Forse boetes'

Zodra de noodverordeningen in gemeentes van kracht zijn, kunnen boetes worden uitgedeeld. De boetes voor bedrijven kunnen oplopen tot 4000 euro. Voor particulieren gaat het om bedragen tot 400 euro. Er wordt gehandhaafd op groepen van drie mensen of meer die zich niet aan anderhalve meter afstand houden.

Volgens premier Rutte en de minister hebben mensen zich de afgelopen dagen niet genoeg aan de regels rondom social distancing gehouden. Daarom moeten de regels worden aangescherpt.

Minister Fred Grapperhaus: "Ga alleen de deur uit als je in levensbehoefte moet voorzien. Ga boodschappen doen, maar doe dat alleen. Niet met het hele gezin. Alleen dan is het mogelijk om die anderhalve meter afstand telkens opnieuw te bewaren."

Een frisse neus halen kan volgens de minister maar "doe dat alleen", zei hij. "Zeker niet met groepen of groepjes. Houd voortdurend anderhalve meter afstand en blijf weg van groepen. Heb maximaal drie mensen op bezoek en alleen maar als je anderhalve meter afstand in acht kunt nemen." De ondergrens van honderd mensen samen in een ruimte, verdwijnt dus ook per direct.

Scholen en horeca

Scholen hebben voorlopig hun eigen regeling. Na 6 april wordt er gekeken of kinderen wel of niet naar school kunnen. Voorlopig blijft alle horeca dicht tot 6 april, daarna wordt gekeken of er vervolgmaatregelen nodig zijn.