Deze evenementen in Brabant gaan niet door vanwege de aangescherpte coronamaatregelen

Door het besluit kunnen veel Brabantse evenementen zoals festivals en feestelijkheden rond Koningsdag en Bevrijdingsdag niet doorgaan.

In dit artikel houden we per categorie een overzicht bij van de grotere evenementen en activiteiten die door de maatregelen niet door kunnen gaan. Voor veel evenementen is het nog niet duidelijk of die wel of niet op een later moment worden ingehaald.

Festivals

Paaspop gaat dit jaar definitief niet door vanwege de nieuwe maatregelen, laat de organisatie van het festival in Schijndel weten. Paaspop zou plaatsvinden van 10 tot 12 april. "Na ruim 40 jaar lang het festivalseizoen te hebben afgetrapt, valt deze situatie ons zwaar", zegt de organisatie in een verklaring. "Echter, we zijn ons ervan bewust dat ziekenhuizen volstromen en dat er diverse branches hard worden geraakt."

Het Roadburn Festival in Tilburg op 16 tot en met 19 april.

Het REBiRTH Festival zou van 10 tot 12 april plaatsvinden in Haaren.

Het Brabantse Bevrijdingsfestival op 5 mei in Den Bosch kan niet doorgaan.

Breda Jazz stond gepland voor 30 mei tot en met 2 juni, maar gaat niet door. De organisatie is in overleg over een mogelijke datum na de zomer.

Harmony of Hardcore stond gepland voor 30 mei in Erp.

7th Sunday zou een dag later zijn op 31 mei, ook in Erp.

Jazz in Duketown in Den Bosch zou plaatsvinden van 29 mei tot 1 juni. .

Tilburg Hap Stap Festival stond gepland van 29 mei tot 1 juni.

Dancetour Breda op 31 mei op het Chasseveld.

Koningsdag (26 april)

Koningsnacht.

Royal Dutch in Eindhoven.

Supersized Kingsday Festival in Eindhoven.

538 Koningsdag op het Chasséveld in Breda was eerder al afgelast.

Kingsland Festival in Tilburg.



Concerten

Poppodium 013 in Tilburg heeft tot 1 juni de gehele programmering geschrapt.

Culturele evenementen

De nachtelijke rommelmarkt Meimarkt in de binnenstad van Tilburg op 31 mei kan niet doorgaan.

Theaterfestival de Parade zou van 29 tot 6 juni plaatsvinden bij het Parktheater Eindhoven.

Sportevenementen