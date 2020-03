Amphia verplaatst geplande bevallingen met keizersnede naar ziekenhuizen boven de rivieren

"Wij hebben hier in Brabant toch meer coronapatiënten dan in de rest van Nederland. Daarom hebben wij onze collega's verzocht om een aantal vrouwen die een geplande keizersnede krijgen van ons over te nemen", licht gynaecologe Jantien Visser toe. Het verplaatsen van deze bevallingen moet vooral te merken zijn in de capaciteit van operatiekamers en anesthesiologen.

Ongepland

Vrouwen die tijdens de bevalling toch onverwacht een keizersnede moeten krijgen, kunnen wel direct in het Bredase ziekenhuis worden geholpen. Visser: "Er staat hier gewoon 24 uur per dag een team voor je klaar om hier veilig te kunnen bevallen."

Ook de verloskamers van het Bredase ziekenhuis zijn open waar 'normale' bevallingen kunnen worden begeleid. "Tot nu toe hebben we in deze regio nog geen enkele zwangere vrouw die positief is getest op het coronavirus. En mocht er wel een corona besmette zwangere komen, dan hebben wij daar de protocollen voor klaarliggen en kun je nog steeds bij ons komen bevallen", aldus de gynaecologe.