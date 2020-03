Grote brand verwoest gebouw van fietscrossclub Veldhoven

Een brand heeft maandagnacht een gebouw van Fietscross Verenging Veldhoven ( FCVV) aan De Kelder in de as gelegd. Het vuur ontstond net na middernacht.

Toen de brandweer aankwam bij het clubgebouw sloegen de vlammen al uit het pand. De brandweerlieden zorgden ervoor dat de brand beperkt bleef tot de opslag ruimte van de kantine. De kantine zelf heeft veel rook- en waterschade opgelopen.

Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk, de politie onderzoekt dit nog.

De fietscrossclub FCVV is opgericht in 1979 en is een van de oudste fietscrossverenigingen van Nederland.