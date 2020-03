Weekmarkt in centrum Eindhoven weer open, maar mensen blijven voorlopig weg

De weekmarkten in Brabant mogen doorgaan, zo besloten de veiligheidsregio's in de provincie maandag, omdat markten als aanbieders van voedsel voorzien in een eerste levensbehoefte.

Strenge maatregelen

Ook op de markt gelden de strenge maatregelen tegen het verspreiden van het coronavirus. Belangrijkste regel is anderhalve meter afstand houden. En dat is wel eens lastig. Bij alle kramen maken borden duidelijk dat afstand houden verplicht is. Het is dinsdagmorgen niet lastig om deze afstand ook in acht te nemen. Er is bijna niemand op de markt, deze dinsdagmorgen.

Bennie Welten staat met groente en fruit op de markt: "Wij hebben volop maatregelen genomen. Bordjes en lijnen en een bakje voor contant geld. Maar ik verwacht heel weinig mensen, eigenlijk."

Stad is uitgestorven

"De stad is uitgestorven. Er rijden steeds minder bussen. Ik hoop dat we de winkels wat kunnen ontlasten en dat de mensen toch komen voor wat gezonde groente en fruit. We moeten er maar het beste van maken."

Op de markten zijn geen kramen toegestaan waar andere producten dan voedsel wordt aangeboden. Ook is het verboden om bij de kramen te eten. Er mag alleen eten worden afgehaald. Dit is in lijn met de maatregel die nu al geldt voor horecagelegenheden.

De paar bezoekers die er dinsdagmorgen al vroeg bij zijn, zijn blij dat de markt weer open is: "Ik kom hier altijd voor m'n verse groenten en fruit", vertelt een vrouw. Een andere vrouw vult aan: "Je moet ze steunen, die mensen op de markt. Ze hebben het al zo moeilijk. En het is hier ook nog eens goedkoper dan in de supermarkt."