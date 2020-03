Paaspop gaat (ook) niet door, bezoekers krijgen geld terug of kaartje voor 2021

De organisatie schrijft op haar website: 'Vanwege de zojuist afgekondigde nieuwe maatregelen, waaronder het verbod op evenementen tot 1 juni 2020, gaat Paaspop dit jaar niet door.”'

Behalve geld retour krijgen, is het ook mogelijk om het kaartje voor 2020 in te wisselen voor een entreebewijs voor volgend jaar. De organisatie denkt na hoe ze dit kan regelen. 'We zijn achter de schermen druk bezig om alle opties wat betreft aangeschafte entreetickets uit te werken. Deze mogelijkheden worden later gecommuniceerd.'

Gezondheid hoogste prioriteit

Paaspop heeft de laatste weken veel gesproken en overlegd met overheidsinstellingen en met de gemeente Meierijstad, waar Schijndel onder valt. 'De gezondheid en veiligheid van jullie, bands, crew en vrijwilligers en alle andere vele betrokkenen gaat boven alles en heeft - altijd - onze hoogste prioriteit', schrijft de organisatie. 'Na ruim 40 jaar lang het festivalseizoen te hebben afgetrapt, valt deze situatie ons zwaar. Echter, we zijn ons ervan bewust dat ziekenhuizen volstromen en dat er diverse branches hard worden geraakt.”'

In 2021 wordt Paaspop gehouden op 2, 3 en 4 april. Vorig jaar trok het festival een recordaantal van 90.000 bezoekers.