Geliefd verenigingsman Rene Bastiaansen krijgt sober afscheid in Zundert vanwege coronavirus

De uitvaart van oud-voorzitter Rene Bastiaansen van het Bloemencorso in Zundert wordt vanwege de coronacrisis bescheiden van opzet. Bastiaansen is zondag na een lang ziekbed op 61-jarige leeftijd overleden. Bastiaansen was geliefd als verenigingsman in Zundert, maar het wordt nu een afscheid in kleine familiekring.

Bastiaansen was geliefd in Zundert. Extra pijnlijk is dat zijn afscheid nu zo klein moet worden gehouden. "Anders had het zeker vol gezeten", zegt Ton Biemans, oud-speaker van het bloemencorso. De twee werkten jarenlang samen in de corsowereld.

"Het was een bijzonder aimabele man, die heel goed wist wat het corso inhield", zo herinnert de oud-speaker Bastiaansen. "Hij groeide op met het corso en met gemoedelijke hand voerde hij het corso mee. Hij stond open voor iedere mening en kon goed afwegen wat belangrijk was. Rene gaf je veel vrijheid om dingen in te vullen. En hij had humor."

Eigen buurtschap wint

Een belangrijk moment in het leven van de corsoman in hart en nieren was het jaar dat zijn eigen buurtschap Klein Zundertse Heikant het corso won en hij als voorzitter de beker mocht overhandigen. Dat was in 2002, toen ze de inmiddels beroemd geworden tijger hadden gemaakt.

"Ook toen hij ziek was en zich af moest melden voor vergaderingen bij het corso, bleef Rene gezellig en positief. Hij zei dat hij een moeilijke tijd doormaakte, maar, zo zei hij, 'Het komt wel goed'. Hij kon heel goed relativeren en bleef optimistisch."

Verenigingsman

Ook daarna bleef Bastiaansen toch af en toe naar vergaderingen komen. Hij kon het niet laten, het corso zat in zijn bloed. Ook als het minder ging, hij bleef komen en maakte met iedereen even een praatje. "Een echte verenigingsman", aldus Biemans.