Marleen leeft in lockdown op Cyprus: 'Fijn om straks weer familie en vrienden te kunnen zien'

Marleen Brouwer (34) uit Macharen leerde tijdens haar studie wijnmaker Marcos Zambartas uit Cyprus kennen. De vonk sloeg over en tien jaar geleden emigreerde ze naar het zonnige eiland in de Middellandse Zee. Samen hebben ze inmiddels twee kinderen en produceren ze jaarlijks met hun bedrijf Zambartas Wineries duizenden liters rode en witte wijn en rosé.

Relatief lage besmettingscijfers

Maar natuurlijk zijn ook zij nu in de ban van het coronavirus. Cyprus kent tot nu toe één coronadode en telt 115 besmettingen. Gehoopt wordt dat deze relatief lage cijfers laag blijven en de problemen op het eiland hanteerbaar houden.

“Vanaf de eerste besmetting hier zijn er gelijk strenge maatregelen genomen. Iedereen die naar Cyprus kwam, moest eerst veertien dagen in quarantaine. Dat gebeurt in hotels die leeg staan, omdat die ook meteen gesloten werden voor toeristen en andere bezoekers. Burgervliegtuigen landen hier niet meer. Het blijft hier tot na de crisis afgesloten.”

Dat betekent dus ook een vorm van ‘lockdown’ voor Marleen en alle andere inwoners van Cyprus. “Alle parken en stranden zijn afgesloten. Mensen wordt opgedragen om thuis te blijven en alleen voor het allernoodzakelijkste de straat op te gaan. Naar de supermarkt ga je alleen en je mag alleen naar binnen als het binnen niet te druk is. Anders moet je buiten wachten. Uiteraard op afstand van elkaar.”

De wijngaard van Marleen en haar gezin. (Foto: Marleen Brouwer)

Cyprioten zijn opvallend gedisciplineerd

Hoewel de temperaturen al weer uiterst aangenaam zijn en het buitenleven lonkt, merkt Marleen op dat de Cyprioten opvallend gedisciplineerd met de belemmerende maatregelen omgaan.

“Hier leeft echt het gevoel dat we deze crisis samen moeten oplossen. Ouderen en familiebanden zijn hier erg belangrijk en het zit veel meer in de cultuur om voor elkaar te zorgen. Dus laat je het wel uit je hoofd om de maatregelen aan je laars te lappen.”

Zorgen maakt Marleen zich wel. Natuurlijk over de angstaanjagende berichten over corona, waarvan het dieptepunt nog lang niet bereikt lijkt te zijn. Maar ook over de tijd daarna.

'Veel stress'

“We hebben veel stress over hoe we het gaan bolwerken. Tachtig procent van onze wijn gaat naar hotels, restaurants en cafés en die zijn nu allemaal dicht. Niemand weet hoe lang het nog gaat duren en hoe we uit deze crisis komen. Maar dit soort problemen kent iedereen nu, dus we kunnen niet meer doen dan hopen op het beste.”

En dat betekent in deze dagen, waarbij en nauwelijks gewerkt kan worden, flexibel met de situatie omgaan en de tijd zo nuttig mogelijk gebruiken.

“De wijngaarden snoeien en verzorgen en de administratie bijwerken. Voor de rest kunnen we nu niet veel doen. Normaal begint nu het verkoopseizoen van onze wijn en dat ligt nu stil. Dat betekent dus geen inkomsten. Pas in augustus gaan we de nieuwe druiven oogsten en beginnen we aan de productie van nieuwe wijn.”

Natuurlijk volgt Marleen ook de berichten in Nederland. Via internet wordt het Nederlandse nieuws gevolgd en is er volop contact met familie en vrienden.

“Ik zit nu bijvoorbeeld veel vaker op de app met vriendinnen uit Oss. Een van hen heeft al drie familieleden verloren. Sommigen werken in het ziekenhuis en daar hoor ik ook indrukwekkende verhalen van. Ik denk dat ik hier met mijn gezin in Cyprus nu op de juiste plek ben, maar ik besef nu wel extra hoe fijn het zal zijn als het weer mogelijk wordt om weer eens naar de familie en vrienden in Brabant te kunnen komen.”