Justin Goetzee moet FC Eindhoven door coronacrisis leiden: 'Alle hens aan dek!'

"Ik kon het niet laten", zegt Goetzee lachend over zijn terugkeer in de voetbalwereld. Na een uitstapje van acht maanden bij de schaats- en wielrenploeg van Jumbo-Visma gaat de man uit Teteringen, eerder werkzaam bij onder meer RKC en NAC, aan de slag als interim-directeur bij FC Eindhoven.

"Een terugkeer in de voetballerij was geen doel op zich", zegt Goetzee. "Maar ik heb een goed netwerk en meer dan vijftien jaar ervaring in deze branche. Dat is voor FC Eindhoven ideaal, die hoeven mij nauwelijks in te werken. Ik denk dat het interimwerk goed bij me past. We waren er dan ook snel uit, het zijn fijne mensen."

'Alle hens aan dek'

Goetzee zal alle ervaring die hij heeft opgedaan hard nodig hebben, want hij heeft een belangrijke en pittige opdracht gekregen van de bestuurders van FC Eindhoven. "Ik moet bij de club de coronacrisis gaan managen", zo zegt hij. "Het is, en natuurlijk niet alleen bij deze club, alle hens aan dek. Omdat er niet gevoetbald wordt, zijn de inkomsten stil komen te liggen. En onze sponsors, veel uit het midden- en kleinbedrijf, hebben het ook zwaar. Ik moet er dus onder andere voor zorgen dat FC Eindhoven de rekeningen netjes kan blijven betalen."

Niet alleen FC Eindhoven, maar heel de bedrijfstak zit door coronacrisis in de problemen.

Niet alleen FC Eindhoven, maar heel de bedrijfstak heeft een enorm uitdaging. Er zal her en der overbruggingsgeld op tafel moeten komen. Dat kan via externe geldschieters of door hulp van de KNVB of de overheid. "We gaan daar met man en macht aan werken", zegt Goetzee. "Dat is niet makkelijk, dat is een 'hell of a job'. Niet alleen voor ons trouwens, maar voor de hele bedrijfstak."

Niet meer bij NAC op de tribune

Het is voor alle clubs dan ook te hopen dat er weer snel gespeeld gaat worden. Voor Justin Goetzee verandert er dan wel iets. Als oud-directeur van NAC zat hij het laatste jaar in Breda gewoon als supporter op de tribune. "Dat gaat nu niet meer samen", zo erkent hij. Maar dat is voor Goetzee, FC Eindhoven en de (voetbal)wereld voorlopig wel de minste zorg.