Nieky Holzken is druk bezig ondanks coronacrisis: ‘Flink aan het verbouwen in ons nieuwe huis’

Nieky, hoe kom jij de dagen nu door?

“Ik ben druk bezig met de verbouwing van ons nieuwe huis. ’s Ochtends ben ik vroeg al op pad en dan kom ik in de loop van de middag weer thuis. Verder doe ook ik aan gamen en kijk ik af en toe wat Netflix. Maar dat gaat allebei snel vervelen, kan ik je vertellen.”

Het huis waar Nieky Holzken aan het verbouwen is.

Je zou eigenlijk op 10 april weer moeten vechten in Azië, maar dat gaat niet door. Maar je was al wel volop in voorbereiding voor dat gevecht.

“Ja, dat was wel even flink balen toen ik hoorde dat het verplaatst was. Ik zat in week zes van de voorbereiding, maar als je nu ziet hoe het normale leven is verstoord door het coronavirus, dan is het ineens allemaal een stuk minder erg dat het gevecht niet door gaat. Zondag is zelfs bekend geworden dat het gevecht helemaal is gecanceld. Logisch, natuurlijk.”

Maar ben je nu nog steeds volop aan het sporten om fit te blijven?

“Zeker, want als ik dat niet doe dan kom ik denk ik zo'n twintig kilo aan de komende maanden. Ik kan natuurlijk ook gewoon sporten in mijn eigen sportschool. Dat doe ik alleen of samen met mijn zoontje. Verder ga ik regelmatig hardlopen om ook aan m'n conditie te werken. Maar ik vind het echt lastig voor mezelf om constant fit te blijven terwijl ik helemaal niet weet wanneer ik weer kan gaan vechten.”

Je zegt net al even dat je volop in een verbouwing zit. Daarmee heb je natuurlijk nog genoeg te doen.

“Gelukkig wel, ja. Ik moet er niet aan denken dat ik heel de dag thuis zou zitten. Dan moet je heel de dag gaan gamen of Netflixen. Nou, dat schiet niet op hoor. Mijn kinderen zitten nu ook heel de dag thuis en die laten we ook echt binnen. Dan zitten ze maar te gamen. Als ik naar afgelopen weekend kijk en zoveel kinderen en volwassenen buiten zag… Dat gaat m’n pet te boven. Ik hoop dat ze nu gewoon binnen blijven en alleen naar buiten gaan als het nodig is. Want een lockdown zou voor iedereen verschrikkelijk zijn, denk ik.”