Gemeenteraden worstelen met hun vergaderingen in het coronatijdperk

Gemeenteraden moeten gaan bedenken hoe ze tot 1 juni de lokale democratie draaiende houden. De meeste raden hakken deze week een knoop door over de manier waarop ze, zonder in grote getalen fysiek bij elkaar te komen, toch kunnen vergaderen. Er zijn nou eenmaal zaken in een gemeente die niet kunnen blijven liggen.

Al bijna een maand, eigenlijk zolang als het coronavirus door Brabant dwaalt, liggen de meeste gemeenteraden van alle 62 Brabantse gemeenten stil. Tenminste, de leden komen niet bij elkaar, om zo besmetting met het coronavirus uit te sluiten.

Digitaal vergaderen

Terwijl het werk voor de gemeentebesturen gewoon doorgaat. Deze week worden er in alle gemeenten knopen doorgehakt over hoe verder te gaan met de gemeenteraad. Bestuurskundige Marcel Boogers denkt dat digitaal vergaderen de manier gaat worden. "Er zijn mensen die zeggen dat de raad fysiek bij elkaar moet zitten. Maar ik heb het nergens in de wettekst zien staan. Het zou goed zijn dat er duidelijkheid komt en dat als het echt niet mag er een soort noodwetje komt die het wel mogelijk maakt."

Als de lokale democratie al in gevaar was, dan was dat ook al voor het coronavirus, zegt de Tilburgse oppositieleider Hans Smolders. Hij heeft de grootste oppositiepartij in de stad maar heeft niet het gevoel dat hij niets kan, nu de gemeenteraad niet fysiek bij elkaar kan komen. Via Microsoft Teams hebben de fractievoorzitters al met de griffier digitaal vergaderd en bepaald hoe ze de komende tijd te werk gaan. Smolders: "Het gaat minder efficiënt en gemakkelijk, dat wel, maar we kunnen er mee werken".

Puzzelen

De Tilburgse griffier Noor Kanters heeft zitten puzzelen om ervoor te zorgen dat haar raad vanaf maandag gewoon weer aan het werk kan. Besloten is om de commissievergaderingen, in Tilburg heet dat Info en debat, digitaal te laten plaatsvinden.

Burgers kunnen dat in eerste instantie achteraf online bekijken. De bedoeling is dat het uiteindelijk live gestreamd wordt. Maar de grote besluitvormende raadsvergadering kan nu nog niet digitaal worden gehouden. Dat mag niet van de wet, volgens Kanters, omdat de raadsleden hun presentie moeten tekenen.

Dus is er besloten om de raadsvergadering toch fysiek te houden, maar dan met minder raadsleden. Via een trucje kan er ook met minder mensen worden vergaderd. Kanters: "We gaan zorgen dat we in een zo klein mogelijke samenstelling gaan vergaderen, die wel recht doet aan de verhoudingen in de raad. Iedereen zit anderhalve meter uit elkaar." Burgers kunnen dan schriftelijk en eventueel digitaal inspreken.

Er wordt door sommige burgers ook gedacht dat gemeentebesturen net in deze coronatijd beslissingen naar buiten brengen om minder weerstand te krijgen van de gemeenteraad en burgers. Het comité Buitengebied Zuidwest Tilburg strijdt al een hele tijd tegen het bedrijventerrein Wijkevoort, tussen Tilburg en Gilze. Vorige week hoorde ze van wethouder De Vries dat de plannen voor Wijkevoort definitief door het college zijn goedgekeurd.

Opvallende timing

In een boze brief zegt het comité dat de timing van dit besluit opvallend is. "Zo'n belangrijk besluit neem je niet in tijden van een landelijke crisis." Volgens een woordvoerder van De Vries was al heel lang bekend dat het besluit er aan zat te komen en heeft De Vries de belangrijkste partners zelfs persoonlijk op de hoogte gesteld van het besluit.

Oppositieleider Smolders vindt het opvallend: "Het college heeft op z'n minst de schijn tegen door dit besluit op dit moment wereldkundig te maken. Ik vind het dom. De coalitie heeft het natuurlijk al onderling geregeld dus de raad kan sowieso niet veel doen."

Bestuurskundige Marcel Boogers denkt niet dat er snel even plannen doorgedrukt worden in tijden van corona: “Dat kan volgens de wet echt niet. Je hebt nog steeds de steun van de gemeenteraad nodig. Er is geen noodtoestand afgekondigd die mandaat geeft aan wethouders en burgemeester om ineens op eigen houtje te gaan besturen."