Gaat het bloemencorso in Zundert door of niet? 'We zijn alle doemscenario's aan het bekijken'

Gaat het jaarlijkse corso in Zundert op de eerste zondag van september door of niet? Kan er worden gesleuteld worden aan de omvang van de tocht? Of biedt de uitwijk naar een andere datum nog enige soelaas? Het op slot gaan van de grote evenementen tot 1 juni stelt de organisatie van het Bloemencorso Zundert voor de nodige hoofdbrekens. “We zijn alle doemscenario’s aan het bekijken”, zegt Lennart Schrauwen, woordvoerder van het corso.

Reden is de mail die het bestuur van het corso in Zundert aan de twintig buurtschappen heeft gestuurd. Door de strengere regels kan de voorbereiding van het corso weleens in de wielen worden gereden. “Het bestuur gaat samen met gemeente en de buurtschappen nadenken en overleggen over de alternatieven. Alles ligt nog open. Het bestuur komt daarna met een definitief advies”, beschrijft Schrauwen de situatie.

Dahliaknollen

Daarnaast zijn er praktische zaken die een rol kunnen spelen. “Zo moeten in april de dahliaknollen worden geplant en de benodigde vergunningen worden aangevraagd. Eind mei beginnen de buurtschappen doorgaans aan het bouwen van de tenten en de wagens. In de nieuwe situatie is dat niet mogelijk.”

Verder wil de organisatie ook snel duidelijkheid bieden aan andere betrokkenen bij het bloemencorso, zoals de buurtschappen, sponsors, cateraars en tribunebouwers. Of het een moeilijk beslissing wordt? “Hopelijk weten we volgende week meer. Zundert kan veel aan.”

Brabantsedag

De organisatie van de Brabantsedag in Heeze komt nog niet in de problemen door de aangescherpte coronaregels. Dat zegt bestuurslid Harald van Schie. De 64e Brabantsedag wordt op 30 augustus gehouden. “Normaal gesproken starten de bouwers pas vanaf 1 juni met het bouwen van de wagens. Achter de schermen zijn we als organisatie wel bezig met de voorbereidingen, zoals vergunningaanvragen, contacten met tribunebouwers, boeken van artiesten, tenten etc.. Daarvoor komen we niet fysiek bij elkaar, maar vergaderen we via Skype. De voorbereidingen kunnen in hetzelfde tempo doorgaan”, zegt Van Schie.

Vooralsnog is er nog reden voor paniek in Heeze. Van Schie: “De optocht komt nog niet in gevaar. Verschuift de eventueel de huidige termijn dan weten we dat er in Heeze op korte termijn ook nog van alles mogelijk is. Er komt ook een tijd na de crisis en de mensen weer naar buiten gaan. Maar er is ook onvermijdelijk een moment dat de knoop moet worden doorgehakt. We zijn niet blind voor de realiteit. In Heeze is de Brabantsedag het belangrijkste wat er is, maar dit jaar even niet.”