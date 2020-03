Onduidelijkheid over sluiting Efteling en Beekse Bergen na 6 april

Rens Willemsen van de Beekse Bergen weet niet meer dan dat het park in ieder geval tot en met 6 april dicht is. "Wij bekijken de scenario's per dag. We moeten zorgen dat we overal op voorbereid zijn. Onze eerste zorg gaat naar de dieren en onze medewerkers. We hopen dat iedereen gezond blijft. En ja, je mist wel inkomsten. We zijn er om amusement te brengen en dat kan nou niet. Ik loop hier met pijn in de buik."

Mensapen bevattelijk voor corona

De verzorging van de dieren in de Beekse Bergen is aangepast. Joke Priester: "Sommige dierenverzorgers gaan normaal gesproken zowel naar de mensapen als naar de hoefdieren. Dat doen we nu niet meer. Eén verzorger blijft bij dezelfde diersoort. Voorheen werd er samen geluncht, ook dat doen we nu per afdeling en niet meer met z'n allen."

Mogelijk zijn sommige dieren ook bevattelijk voor het coronavirus en er ligt nog een ander gevaar op de loer, namelijk dat ze echt ziek worden.

Bekijk de video over de extra maatregelen voor de dieren en lees hieronder verder.

Bizar beeld

Het is wel een bizar beeld, zo'n leeg park zonder bezoekers, beseft ook Priester: "Zeker met dit zonnige weer. Normaal hebben we nu onze abonnementenhouders, resortgasten en safaribussen. Het is heel dubbel. De dieren hebben denk ik ook wel door dat er iets niet klopt. Als ik nu door het park loop of rij dan zie ik dat de roofdieren reageren. Ik denk dat ze het wel missen."

Wat wel nog lukt bij de Beekse Bergen zijn de online schoollessen. Zo kunnen kinderen toch nog meegenieten van de dieren. Op dinsdag en donderdag komen er aparte schoollessen online. Ook is het safaripark bezig met een online autosafari en bus-safari via YouTube.

Efteling

Ook voor de Efteling zijn de nieuwe regels onduidelijk. "Het staat vast dat we tot en met 6 april gesloten zijn", zegt een woordvoerder van de Efteling. "Wat wat er daarna gaat gebeuren, is nog niet duidelijk". Het pretpark staat in nauw met experts om te kijken wat de mogelijkheden zijn. "Maar de gezondheid van iedereen gaat boven alles".

Wanneer er duidelijkheid komt kan de woordvoerder niet zeggen. "Ik denk niet vandaag meer. Eerder richting 6 april".