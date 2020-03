Tijdelijke 'huisartsenstraat' in Goirle voor mensen met coronaklachten

Voordeel hiervan is dat de patiënt zoveel mogelijk buiten is. Dit zorgt voor maximale ventilatie en het risico op besmetting van medepatiënten en artsen wordt klein gehouden.

Huisartsenstraat Ingang C

Dinsdagmiddag wordt de 'straat' opgebouwd op het parkeerterrein bij voetbalvereniging VOAB. De naam is Ingang C. Huisartsenstraat Ingang C gaat komende vrijdag open. Vanaf dat moment worden patiënten van de huisartsen in Goirle met coronaklachten eerst hier naartoe gestuurd. Met één centrale locatie wordt het risico van het besmetten van meerdere huisartspraktijken in Goirle beperkt.

De huisartsenstraat is alleen te bezoeken op afspraak. Mensen kunnen via hun huisarts een afspraak maken.

Piek coronabesmettingen

Op korte termijn verwachten artsen een piek in het aantal coronabesmettingen. "Door een centrale plek te maken, hopen we besmettingen te voorkomen bij zowel patiënten als de artsen. De overkapping en units blijven sowieso een maand staan. Misschien langer als dat nodig is. Dit hangt af van het verloop van de pandemie. "