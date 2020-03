Ketaminelab opgerold in loods Tilburg, vrachtwagen in beslag genomen

TILBURG -

In een loods in de Pallasstraat in Tilburg heeft de politie dinsdagmiddag bij een controle een ketaminelab gevonden. Over de hoeveelheid materialen kon de woordvoerder nog niets zeggen, maar ‘het was zeker de moeite’.