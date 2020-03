Drievoudig baankampioen Lavreysen: 'Sport nu niet belangrijk, laten we naar echte problemen kijken'

"Dit zagen we allemaal wel aankomen", schrijft de baanwielrenner die bij de afgelopen WK in Berlijn drie wereldtitels veroverde. "Ik was in goede vorm en zal er alles aan doen om me volgend jaar weer zo fit te voelen."

Houd afstand

Lavreysen stelt dat de sport nu even niet het belangrijkste is. "Laten we eerst naar de echte problemen kijken. Houd daarom afstand van elkaar en blijf gezond", sluit de 23-jarige baansprinter uit Luyksgestel zijn bericht op Instagram af.

Lavreysen pakte een kleine vier weken geleden in Berlijn goud op de teamsprint, keirin en de individuele sprint.