Basketballer Menno Dijkstra maakte Spaanse lockdown mee: ‘Ze waren eerst te nuchter over corona'

Menno Dijkstra is sinds vorige week weer terug in het Brabantse land, maar maakte zelf nog een aantal dagen quarantaine mee in Spanje. Daar zag Dijkstra de nuchtere en enigszins lakse Spaanse bevolking. “Zo is de mentaliteit daar: geen stress. Maar nu zijn ze daar na Italië het zwaarst getroffen land.”

Lege pleinen, nagenoeg geen verkeer op de weg en veel politie op de been: basketballer Dijkstra omschrijft de toeristische en bruisende stad Girona als een omgetoverde spookstad. “Dat was ook zeker, ja”, zegt de 23-jarige basketballer. “Sinds de Spaanse regering de lockdown heeft uitgeroepen, neemt de bevolking het plotseling zeer serieus. Ze houden zich nagenoeg allemaal aan de opgestelde regels en komen bijna niet buiten.”

“Gelukkig kan ik hier in Nederland, in tegenstelling tot Spanje, nog de straat op. Al zullen we dat tot een minimum moeten beperken”, vervolgt Dijkstra. “Want in Spanje gingen ze daar de fout in. Die hebben tot de lockdown alles ‘gewoon’ gedaan. Pas na de opsluiting luistert iedereen en is het sociale leven helemaal stil gelegd. Iets te laat als je het mij vraagt.”

"Doodzonde voor de sport, maar het is overmacht en nu is er één ding belangrijk en dat is dat we het virus zo snel mogelijk de baas zijn."

Vervelen geblazen

Zelf was Dijkstra ook niet buiten te vinden toen hij nog in Girona zat tijdens de verplichte quarantaine. “Ja, een aantal keer om boodschappen te doen. Maar verder was het vervelen geblazen. Ik zat daar in een appartement, dus er was geen tuin om in te kunnen sporten of wat dan ook. Gelukkig gaf mijn club me de kans om terug naar mijn familie te gaan in Nederland.”

En gelukkig voor Dijkstra mochten vluchten uit Spanje nog landen in Nederland, want kort na zijn komst besloot de regering om dat niet meer toe te staan. Nu is Dijkstra bij zijn familie en daar is hij vanzelfsprekend blij mee. “Het zou wel een klein drama zijn geweest als ik daar had moeten blijven in m’n eentje. Al is het niks vergeleken met mensen die nu corona hebben of alles van heel dicht bij meemaken.”

Balletje gooien

De 23-jarige basketballer is logischerwijs wel blij om weer in Nederland te zijn en beschikt bij zijn ouders in Middelbeers over een grote tuin en daar is hij grote delen van de dag te vinden. “Daar kan ik mijn trainingsschema volgen en af en toe een balletje in de basket gooien. Zo houd ik toch wat balgevoel. Maar goed, om dat heel de dag te doen in je eentje is ook niet alles.”

En verder is het voor Dijkstra net als voor veel andere Nederlanders veel binnen zitten. Netflixen, gamen en huishoudelijke taken zijn dingen die Dijkstra overdag zoal doet. “En verder heb ik me toevallig vanochtend echt afgevraagd: wat ga ik nou vandaag eens doen? Ik probeer echt een normaal ritme vast te houden, maar de leuke ideeën voor op een dag beginnen op te geraken.

"Af en toe kan ik nog basketballen in de achtertuin."

Hoe nu verder?

Net als elke sport ligt het basketbal dus ook stil. “Sportief gezien is dat voor ons wel pijnlijk, want we stonden op de tweede plek die recht zou geven op promotie naar de Eerste Divisie”, zegt Dijkstra. “Ik verwacht eerlijk gezegd niet dat er nog gespeeld gaat worden dit seizoen en ben er vooral bang voor dat we het ergste nog niet hebben gehad. Doodzonde voor de sport, maar het is overmacht en nu is er één ding belangrijk en dat is dat we het virus zo snel mogelijk de baas zijn en dat er zo min mogelijk mensen ziek worden. Basketballen kan daarna wel weer.”