Deze Eindhovense buurt zingt zich samen door het coronavirus heen: 'Oh Drents Dorp is fijn!'

EINDHOVEN -

Wat doe je als je als buurt heel veel samen doet, maar nu even binnen moet blijven vanwege het coronavirus? Bewoners van de wijk Drents Dorp in Eindhoven hadden een creatieve oplossing: ze namen op afstand een lied op over hoe fijn wonen ze het in hun buurtje vinden. "Oh Drents Dorp is fijn!" is het resultaat.