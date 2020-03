Alpe d'HuZes gaat dit jaar niet door vanwege het coronavirus

Volgens de organisatie is het door het coronavirus niet mogelijk een "veilig en verantwoord evenement te organiseren".

“Het is een zure, maar onvermijdelijke beslissing”, zegt Jan Kouwenhoven, voorzitter van Alpe d’HuZes, in een verklaring. “Velen hadden al rekening gehouden met dit besluit en ik dank alle deelnemers, vrijwilligers en sponsoren die zich met veel passie hebben ingezet om van Alpe d’HuZes dit jaar een enorm succes te maken."

Dit jaar zouden 5000 mensen de beroemde Alpe d'Huez in Frankrijk maximaal zes keer beklimmen. Deelnemers aan de actie zamelen geld in voor onderzoek naar kanker en gaan al fietsend, hardlopend of wandelend de berg op en af. Honderden Brabanders doen ieder jaar mee.

Tot nu toe is er door de deelnemers zo'n zeven miljoen euro opgehaald voor Alpe d'HuZes, zegt voorzitter Kouwenhoven. Vorig jaar stond de teller rond deze tijd op ruim vijf miljoen. Volgend jaar hoopt de organisatie het evenement in te halen, dan vindt Alpe d'Huzes op 3 juni plaats.