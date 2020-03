Voorzichtige prognose RIVM: verspreiding coronavirus lijkt af te remmen

Jaap van Dissel van het RIVM praat de Tweede Kamer bij over de ontwikkelingen rond het coronavirus. (Foto: ANP)

De verspreiding van het coronavirus in Nederland lijkt af te remmen. Die voorzichtige positieve prognose sprak Jaap van Dissel van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) woensdag uit in de Tweede Kamer.

Van Dissel benadrukt dat alle ontwikkelingen erg gevoelig zijn voor de mate waarin mensen zich aan de maatregelen houden die door het kabinet zijn afgekondigd. "De exponentiële groei is waarschijnlijk tot staan gebracht. Het is gevoelig voor gedrag, maar vooralsnog is er een positieve trend.

'Mogelijk het laatste zetje'

Die ontwikkeling is te danken aan de maatregelen die zijn genomen om de opmars van het virus te stoppen, meent Van Dissel. Hij licht met name het maandag afgekondigde voorschrift uit dat alle huisgenoten van een zieke met bijvoorbeeld koorts thuis moeten blijven. Die maatregel, 'die we misschien nog meer op de voorgrond moeten zetten', geeft nu mogelijk het laatste zetje waardoor de intensivecareafdelingen van de ziekenhuizen de uitbraak aankunnen.

Zonder de maatregelen van maandag zouden er vermoedelijk te veel mensen tegelijk ziek worden en zou er te weinig plaats zijn op de intensive care van de ziekenhuizen. De groei van het aantal coronapatiënten vlakt volgens de ramingen die het RIVM gebruikt nu waarschijnlijk zo af dat de ic's genoeg bedden hebben voor de toestromende patiënten.

