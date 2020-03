Meer meldingen van huiselijk geweld door coronacrisis, 'door thuisblijven loopt frustratie op'

Zorginstelling Sterk Huis in Goirle signaleert als gevolg van de coronacrisis meer huiselijk geweld en is bang dat ook kindermishandeling toeneemt. Omdat meer mensen nu noodgedwongen thuis werken, kunnen spanningen die er al waren soms heel hoog oplopen. Sterk Huis, dat hulp geeft aan ouders en gezinnen, opende daarom een paar weken geleden al een chatlijn waar iedereen melding kan maken van mishandeling thuis. "Vooral de laatste dagen is het heel druk op die lijn."

Ebru Arslan, maatschappelijk werkster bij Sterk Huis, schat dat ze dagelijks rond de twintig chats binnenkrijgt. "Het is heel uiteenlopend. Bijvoorbeeld een tiener die de kindermishandeling thuis niet eerder durfde te melden, maar nu hij thuis moet blijven ons toch om hulp vraagt. Of een schooljuf die tijdens een online les getuige is van de heftige ruzies tussen moeder en kind. Ze wil via de chat van ons weten hoe ze daarmee om moet gaan."

Frustraties worden erger

"Ouders die normaal gesproken weggaan om te werken zitten nu ook thuis", zegt Ebru. "Dat is een ongewone situatie. Voor hele gezinnen is het normale dagritme verdwenen. Frustraties die er misschien al waren worden daardoor erger."

Judith Martens, clustermanager bij Sterk Huis, benadrukt dat die situatie niet alleen voor gezinnen veel vraagt. "Je ziet dat ook instellingen ermee worstelen. Jongeren die anders naar dagbesteding of school gaan, moeten nu binnen blijven en dat geeft spanning. Wij vangen 250 bewoners op, waaronder ook jongeren met agressieproblemen. Die problemen worden groter."

'Het gaat knellen'

Het zijn niet de enige zorgen die ze heeft. "Het gaat knellen. De opvangen lopen vol, er zijn steeds minder plekken. Tegelijk hebben we te maken met zieke medewerkers of medewerkers die niet mogen werken omdat er thuis zieken zijn."

"Maar er ontstaan ook mooie dingen. Sportleraren die nu zonder werk zitten springen bij om met de kinderen activiteiten te ondernemen. Er zijn scoutinggroepen die iets organiseren, de gemeente helpt mee."

Toekomst

Toch kijkt Martens ongerust naar de toekomst. "We kunnen in het geval van bijvoorbeeld huiselijk geweld wel acuut ingrijpen en noodopvang bieden. Maar we zijn niet in staat om het hele netwerk dat nodig is voor het grote veiligheidsplan bij elkaar te roepen, want veel instanties en ook rechters werken van huis uit. Dingen die anders zo normaal zijn kun je nu niet inzetten."

