Gaan de scholen snel weer open? Dinsdag meer duidelijkheid over maatregelen coronavirus

Eerder kwam het kabinet met verschillende maatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan. Zo is er een verbod op groepsvorming (meer dan drie mensen in de openbare ruimte). Ook moeten mensen 1,5 meter afstand houden. Als dat niet gedaan wordt, kunnen politieagenten of boa’s een boete uitdelen. Scholen, cafés en restaurants zijn dicht net als kappers en schoonheidsspecialisten.

Tot 1 juni zijn grote evenementen verboden, waar een vergunning voor nodig is. Die datum blijft van kracht.

“Maar voor alle maatregelen die tot 6 april gelden, bekijken we volgende week dinsdag of verlenging nodig is”, aldus Rutte.

Of het verlengd wordt hangt af van de vraag hoe het coronavirus zich verspreidt over Nederland en hoe mensen zich houden aan de regels.

Ziekenhuisbedden IC's

Minister Hugo de Jonge ging in op de capaciteit in ziekenhuizen, waar een tekort aan IC-bedden dreigt. “Het is spannend. Of we het gaan redden, is afhankelijk van de vraag of de beperkende maatregelen effect hebben en of we erin slagen om de IC-capaciteit verder uit te breiden.”

Het RIVM stelde woensdag dat de verspreiding van het coronavirus iets af lijkt te zwakken in Nederland. Rutte gaf aan dat dat nog geen reden is voor feest. "We maken onze planning op 'slecht weer'. We moeten nu niet denken op basis van de eerste groene grassprietjes dat we er zijn."