Uitstel Olympische Spelen geeft marathonloopster Kim Dillen tijd en rust: 'Tijd om te bouwen'

Met koorts op bed of met een gebroken been talloze uren op de bank doorbrengen. Voor veel mensen is sport op tv dan een uitkomst. Maar met het coronavirus is dat geen optie. De sportwereld ligt ook voor het grootste gedeelte stil. Hoe kijken de sporters zelf naar de huidige situatie? We belden erover met marathonloopster Kim Dillen.

Kim, zijn de dagen voor jou nu anders dan voor de uitbraak van corona?

"Nee, wat dat betreft heb ik geluk. Ik kan gewoon blijven trainen. Ik heb natuurlijk alleen een weg of een bos nodig en ik kan gaan lopen. Als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld zwemmers of turners... die hebben het veel lastiger qua training. Natuurlijk is het goed om op een atletiekbaan te lopen, voor je tempogevoel. Maar ik kan alles doen wat ik eerder ook deed."

Normaal plande je trainingen wel eens om je werk heen, hoe is het nu te combineren?

"Het is eigenlijk alleen maar gemakkelijker. Mijn vriend en ik werken nu vanuit huis. Als onze dochter in de middag naar bed ging, moest ik natuurlijk gewoon thuisblijven. Nu kan ik in de ochtend gaan lopen. Maar ik kan juist ook gaan lopen als ze slaapt, want er is altijd iemand thuis. Ik werkte sowieso al een deel vanuit huis. Maar nu merk je wel dat die dagen op kantoor fijn zijn, dan heb je even niets aan je hoofd."

Die trainingen stonden niet zo lang geleden in het teken van een marathon waar je de olympische limiet moest gaan lopen. Dat is nu even iets anders.

"Voor mij is het uitstel van de Olympische Spelen hartstikke fijn. Ik heb er lang over gedaan om weer echt fit te worden. Vanaf februari is dat de goede kant op gegaan. In april zou ik dan mijn laatste kans hebben. Eerst was Rotterdam het doel, maar dat zou waarschijnlijk te vroeg komen. Dan had ik nog een uitwijkmogelijkheid naar Düsseldorf. Die stond drie weken later op de planning. Nu heb ik de tijd en kan ik in het najaar echt fit aan de start verschijnen."

Naar verwachting gaan de Olympische Spelen een jaar verplaatst worden. Was dat ook waar je op hoopte?

"Ik was vooral bang dat het helemaal afgelast zou worden. Bij de volgende Olympische Spelen ben ik 42. Ik weet niet of ik tot die tijd doorga. Het uitstel is voor mij als sporter top. Ik kan gaan bouwen. Niet te hard trainen. Wel iedere dag, soms twee keer. Maar ik kan mezelf beter heel houden en er straks echt staan als het moet. En als de datum hetzelfde blijft, maar dan in 2021, heb ik in het najaar én in het voorjaar kans om me te plaatsen."

Voorlopig blijft het even bij trainen in Nederland, maar wel met het idee dat het uitzicht op olympische deelname beter is dan het de afgelopen maanden was.

"Ja, absoluut. Normaal gesproken zou ik nu in het buitenland trainen. Dat hebben we niet door laten gaan. Straks in augustus ga ik voor een maand naar Zwitserland of Frankrijk, om te trainen op hoogte. Als het virus dan onder controle is natuurlijk. Voorlopig is dat natuurlijk de vraag. En dat blijft op dit moment ook het belangrijkste. Ik spreek echt als sporter over de Olympische Spelen. Maar wat er allemaal gebeurt op dit moment is echt hartstikke erg."