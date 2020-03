Auto's van zorgpersoneel ETZ leeggeroofd, personeel komt na lange werkdag bij auto met gebroken ruit

"We zijn heel erg boos. Het is vanwege het coronavirus ontzettend druk in het ziekenhuis. De hulpverleners doen hun uiterste best om patiënten te helpen en dat komen ze na een lange dag bij een leeggeroofde auto", zegt de woordvoerder.

De vernielingen staan op camera, het ziekenhuis gaat aangifte doen en de beelden worden met de politie gedeeld.