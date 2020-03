Afstortkluis van de Rabobank in Waalwijk is opgeblazen: 'Klap was tot in Drongelen te horen'

"De klap was tot in Drongelen te horen", laat iemand uit dat dorp weten. Of er bij de plofkraak iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt.

Voorzorg

De politie zette na de plofkraak de omgeving af en deed onderzoek, maar er werden geen explosieven meer gevonden.

De politie is een buurtonderzoek gestart en vraagt mensen in de omgeving die camerabeelden hebben zich te melden. Ditzelfde geldt voor mensen die tussen een en drie uur 's nachts iets verdachts zagen in de omgeving.