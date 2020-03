Paul (51) helpt zwaargewonde wielrenner na ongeluk: 'Gaat hij het wel halen?'

“Die hebben elkaar nooit gezien”, weet ooggetuige Paul Wubben (51) uit Eindhoven. Hij fietste woensdagmiddag lekker een rondje op zijn mountainbike toen hij een enorme klap hoorde. “Ik dacht dat die auto op een bussluis reed of zo. Ik zag wat vliegen, een bumper of zo. Toen ik dichterbij kwam, zag ik dat de auto een fietser had geraakt.”

Naast de auto stond een jongeman. “Hij had zijn telefoon in zijn hand en hij was helemaal in paniek.”

Helemaal onder het bloed

Paul zag de enorme schade aan de auto en zag dat de wielrenner buiten bewustzijn was. “Hij ademde nog wel en had nog wel een hartslag. Hij zat helemaal onder het bloed.”

“Het was een man van een jaar of 55, schat ik. Hij was vanaf het voetgangersbruggetje naar beneden gereden, het talud af, zo de weg over. Ze hebben elkaar niet gezien. De automobilist verwacht dat niet en hij heeft de auto waarschijnlijk niet gezien.”

Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision

Thuis pas in de gaten

De ambulance was snel ter plekke en de ziekenbroeders namen de verzorging over. Paul fietste daarna naar huis en eenmaal thuis had hij pas in de gaten hoe heftig het ongeluk was. “Ik zat onder het bloed. Ik had wel gezien dat de man nog ademde, maar was hij niet gewoon aan het happen naar lucht?”, vraagt hij zich af.

Ook slaat de twijfel toe: “Gaat de man het wel halen? Wat als ik had moeten reanimeren in deze coronatijd? Dan had ik mond-op-mondbeademing moeten doen, maar dat is ook raar in deze tijd van corona.”

Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision

