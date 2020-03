Ondanks corona na 36 jaar toch een mooi afscheid voor huisartsenkoppel

Met wapperende vlaggen, applaus en gejuich werden de huisartsen Aart Bode en Olda Bode-Nuis door hun buurtbewoners en patiënten onthaalt. De bewoners van de Haagweg hadden hun gevel versierd en stonden voor hun eigen deur, om zo genoeg afstand te houden.

Niet voorbij laten gaan

Het echtpaar dat naast hun praktijk woont, werd eerst thuis opgehaald, en liep daarna de straat in. "Dit hadden we helemaal niet verwacht", zegt Olda. Maar volgens initiatiefnemers Josien en Katelijn hebben ze het verdiend. "Het zijn zulke leuke lieve mensen, dit kunnen we natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan."

Het stel zag uit naar het afscheidsfeest in de Grote Kerk. "Ik vind het zo jammer, want er zijn mensen dus ik nu niet meer ga zien", zegt Olda. "We zijn er vandaag nog langs gelopen om een foto te maken voor een dichte deur", grapt Aart.

Coronacrisis

Het stel stopt er na 36 jaar mee omdat ze met pensioen gaan. De praktijk blijft bestaan want die wordt overgenomen. Het is voor de huisartsen een raar moment om te stoppen met werken. "We hebben de uitnodigingen voor het feest zes weken geleden verstuurd, toen was er nog niks aan de hand", zegt Aart. "We willen degene die de praktijk natuurlijk ook niet voor de voeten gaan lopen, maar als onze hulp hier of ergens anders nodig is tijdens deze crisis willen we zeker helpen."

Echt afscheid zullen ze van hun buren niet nemen, want het stel blijft wel gewoon in hun huis naast de praktijk wonen. "En er komt nog een keer feestje aan", verzekert Olda haar buren.