Tien dieren dood na brandstichting bij Beekse Bergen

Bij een brand op het terrein van Safaripark de Beekse Bergen zijn tien dieren om het leven gekomen. In de nacht van woensdag op donderdag werden twee buitenverblijven en een stal in brand gestoken.

Dat meldt de politie op Twitter. Twee grote antilopen en acht impala's overleefden het niet. Zij werden donderdagochtend gevonden toen de verzorgers begonnen aan hun ronde. In verband met de kou moesten de dieren binnen overnachten. De brand werd onder andere gesticht in het verblijf van de cheeta's. De dieren zijn met de schrik vrijgekomen, maar de verblijven zijn volledig afgebrand.

"We tasten in het duister over de toedracht van de brand", meldt een woordvoerder. "De politie heeft de bewakingsbeelden in het bezit en wij moeten vooral de verzorgers bijstaan, die enorm zijn geschrokken."

Van de dader ontbreekt nog ieder spoor. De politie zoekt ooggetuigen.