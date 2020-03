Vrouw (62) overleden tijdens politietransport naar opvanglocatie

Een 62-jarige dakloze vrouw is donderdagmiddag tijdens een politietransport in Eindhoven onwel geworden. Agenten hebben haar daarom gereanimeerd, maar ze overleed later in het ziekenhuis. Dat meldt de politie.

De politie had eerder op de dag al een aantal meldingen gekregen over de vrouw. Ze zou overlast veroorzaken aan de Vlaanderenlaan. Daarom was er een opvangplek voor deze vrouw geregeld. Ze werd daar naartoe gebracht met een transportbusje van de politie.

Gereanimeerd

Tegen het einde van dit transport werd de vrouw onwel. Bij de opvanglocatie aan de Barrierweg is ze door agenten gereanimeerd. Uiteindelijk is ze door de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Daar is ze aan het einde van de middag overleden. De politie doet verder onderzoek naar de zaak.

Buurtbewoners laten aan Omroep Brabant weten dat de vrouw vanaf zeven uur in de ochtend op straat lag aan de Vlaanderenlaan. Rond halfacht kwam politie en ambulance, maar die zouden na een half uur zonder de vrouw zijn vertrokken. De vrouw heeft uiteindelijk tot zeker twee uur op straat gelegen. Het is niet duidelijk of de vrouw in eerste instantie niet geholpen wilde worden.

Buurtbewoners hadden dekens aan de vrouw gegeven. Waar de vrouw uiteindelijk aan is overleden, is niet duidelijk.