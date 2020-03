PSV staat open voor financiële steun aan noodlijdende clubs tijdens coronacrisis

PSV is bereid om na te denken over financiële steun aan Nederlandse betaald voetbalclubs die door de coronacrisis in financiële problemen komen. Dat laat directeur Toon Gerbrands weten als reactie op een noodfonds van twintig miljoen euro dat in Duitsland door vier topclubs beschikbaar is gesteld.

Het is een mooi gebaar van Bayern München, RB Leipzig, Borrussia Dortmund en Bayer Leverkussen, de vier Champions League-deelnemers stellen gezamenlijk twintig miljoen beschikbaar voor noodlijdende Duitse teams in de Bundesliga en Tweede Bundesliga. Het bedrag bestaat uit 12,5 miljoen euro aan televisiegelden, aangevuld met 7,5 miljoen euro van ieder team uit de eigen middelen.

Hulp is bespreekbaar

In Nederland is nog niet gesproken over een dergelijk initiatief. Maar navraag bij PSV leert dat de Eindhovenaren er niet onwelwillend tegenover staan.

"De Nederlandse clubs hebben momenteel dagelijks overleg met elkaar en de KNVB", zo laat PSV-directeur Toon Gerbrands weten. "Er is sprake van een wij-gevoel. Als er binnen dat gremium iets vergelijkbaars ontstaat, dan is dat natuurlijk bespreekbaar. De bedrijfstak is gebaat bij continuïteit. Maar alles wel in de juiste proporties natuurlijk. Wij werken met totaal andere budgetten dan die clubs in Duitsland."

'Mooi voorbeeld van solidariteit'

Twintig miljoen euro kunnen de Nederlandse topclubs, al heeft Ajax een flink gevulde kas, niet bij elkaar brengen. De bedragen die in het Duitse voetbal omgaan zijn inderdaad van een heel andere orde. Maar het gaat ook niet zozeer om de hoogte van het bedrag, maar om de actie.

"Het is een prachtig initiatief, een mooi voorbeeld van solidariteit", vervolgt Gerbrands. "Het gros van het bedrag is afkomstig uit de opbrengsten uit de Champions League. We weten allemaal dat er grote bedragen te verdienen zijn en de clubs die deze actie ondernemen behoren qua begroting tot de top. Het is zeer sympathiek dat ze een deel van hun inkomsten ter beschikking stellen aan de andere clubs."