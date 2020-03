Zwaar vuurwerk vernielt zolder van huis in Eindhoven, bewoner aangehouden

EINDHOVEN -

De zolder van een huis in de Jan van den Eyndestraat in Eindhoven is donderdagavond zwaar beschadigd geraakt. Dat gebeurde nadat zwaar vuurwerk door nog onbekende oorzaak was afgegaan. De dakpannen vlogen daarbij van het dak en kwamen op straat terecht. De politie hield een van de bewoners aan.