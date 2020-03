Waarom weten we pas na een paar weken of maatregelen effect hebben?

BREDA -

We houden al wekenlang anderhalve meter afstand, we wassen onze handen en werken massaal thuis om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Hoe kan het dat het zo lang duurt totdat al deze maatregelen effect hebben? En wat is incubatietijd? We leggen het uit in bovenstaande video.