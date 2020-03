Judoka Roy Meyer snapt verplaatsing Olympische Spelen: ‘Maar ik blijf volle bak doortrainen’

Roy, hoe kom je nu de dagen door?

“Voor mij verandert er eigenlijk niet zo heel veel. Ik ben nu flink aan het investeren in mijn eigen thuisgym, want ik zal toch fit moeten blijven. Ik heb al van alles: bokszakken, een touw, elastieken en een grote autoband om toch lekker bezig te blijven. Verder zijn mijn vrouw en kinderen ook heel de tijd thuis natuurlijk. Dus ik vind het dan ook heel leuk om met m’n kinderen te stoeien, samen te dansen en vooral veel te lachen. Want dat is, ondanks deze zeer trieste gebeurtenissen wat betreft het coronavirus, toch heel belangrijk om te blijven doen.”

Roy Meyer met zijn improvisatie thuisgym: 'Ik kan deze band van 180 kg net één keer omgooien in de tuin' (foto: Roy Meyer).

Je kon denk ik even niet lachen toen je hoorde dat de Olympische Spelen zijn verplaatst naar volgend jaar?

“Nee, dat niet. Maar het kwam ook weer niet als een verrassing. Je zag overal op het nieuws dat het coronavirus veel aan het vernietigen was en er veel evenementen afgelast werden. Dan is het niet meer dan logisch dat het nu niet door gaat. Ik zat al te wachten op de bevestiging, maar in de tussentijd heb ik niet stil gezeten. Ik wilde hoe dan ook fit blijven en ergens in mijn achterhoofd circuleerde nog het scenario dat het, ondanks alle ellende, tóch door zou gaan. Dan had ik er wel moeten staan. Maar goed. We weten nu dat het niet doorgaat, maar er is nog veel onduidelijk. Zo is nog niet bekend wanneer de Spelen wél worden ingehaald.”

Is die onduidelijkheid en de beslissing om de Spelen te verplaatsen mentaal niet slopend voor jou?

“Er verandert heel weinig voor mij. Judo is mijn levensstijl, dus ik hoef daar niks aan te veranderen. Ik probeer altijd fit te zijn en dat zal nu niet anders worden. Ik blijf toch gewoon volle bak doorgaan met trainen. Zo ben ik nou eenmaal. Ik zeg ook altijd tegen mezelf: ‘Je bent al een Olympisch kampioen. Maar er is alleen een datum waarop je dat moet gaan bevestigen.’ Die datum is nu verplaatst, maar de droom en de wil zeker niet.”

Het gaat veel om de strijd tussen jou en Henk Grol (34) voor dat ene Olympisch-ticket. Zie je de verplaatsing dan ook nog als een voordeel omdat je concurrent zes jaar ouder is dan jij?

“Natuurlijk is dit geen ideaal scenario voor hem. Maar ik denk niet dat ik er echt voordeel uit ga halen. Henk wilde eigenlijk na deze Spelen stoppen met topsport, maar hij heeft nu al gezegd dat hij hoe dan ook doorgaat. Hij zal dus, net als ik, alles opnieuw gaan geven. Maar ik geloof in mezelf en weet dat als ik mezelf ben, er niemand anders dan ik alsnog naar Tokyo gaat.”