Politie doet meerdere invallen en vindt machine die 5000 xtc-pillen per uur kan maken

De politie viel onder andere binnen in een loods in Uden. (Foto: SQ Vision)

UDEN -

De recherche is in verband met een onderzoek naar de productie van synthetische drugs vrijdag binnengevallen op verschillende locaties in Brabant. In Waalwijk werd onder meer een machine gevonden die vijfduizend xtc-pillen per uur kan maken. Daarnaast lagen er grondstoffen die goed zijn voor de productie van honderdduizenden pillen.