In het natuurgebied rondom De Luther in Hooge Mierde woedt vrijdagavond een grote brand. De brandweer is vanwege de droogte groot uitgerukt.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het gebied dat in brand staat, is ongeveer zo groot als een voetbalveld.

De brandweer waarschuwde vrijdag in het hele land al voor kans op natuurbranden in verband met de droogte.