'De boodschap is nu echt wel aangekomen', jongeren in Den Bosch blijven binnen

Het is rustiger op de speelveldjes in Den Bosch merken jongerenwerkers

Uitgestorven zijn de pleintjes niet, maar de aanscherping van de coronamaatregelen van begin deze week zijn toch goed binnengekomen bij jongeren. “We merken echt dat het een stuk rustiger is op straat”, vertelt Mohamed Allouch. Hij is jongerenwerker bij Powerup073 in Den Bosch en volgens hem is het een verschil van dag en nacht.

Mohamed gaat samen met zijn collega Shantii Gupta plaatsen af waar normaal veel jongeren samenkomen, zoals een Cruyff Court in de Graafsepoort. “De jongeren zitten overdag thuis, gamen wat, maar op een gegeven moment willen ze dan wel echt naar buiten. Zeker als het mooi weer is. Vorige week waren hier zeker nog 50 man aan het hangen en het voetballen. En op die anderhalve meter werd nog bijna niet gelet. Maar nu is het ook lekker weer en is het een stuk rustiger."

Rolmaat

Shantii heeft een rolmaat meegenomen en daarmee laat ze aan jongeren zien hoeveel anderhalve meter eigenlijk is. “Meestal hebben ze het idee dat het minder is en schrikken ze wel van hoeveel afstand je eigenlijk moet houden.“

Ook op de skatebaan bij Oosterplas is het rustig. “Iedereen blijft thuis door corona”, vertelt één van de skaters. “Wij proberen wel afstand te houden. Ik vind anderhalve meter wel veel. Als je gewoon in je arm hoest dan komt het wel goed.” De skaters kennen de nieuwe regels allemaal heel goed. “Als het te druk wordt, gaan we naar weg“, aldus een andere jongen.

Toch is het nog niet zo makkelijk om alle regels na te leven. Vooral het afstand houden blijkt moeilijk. De jongeren zeggen er wel op te letten, maar tijdens het skaten staan ze regelmatig even naast elkaar. Ook bij het voetballen is dit het geval. Maar waar ze wel allemaal op letten, is dat er niet te veel mensen bij elkaar staan.

Boetes

Volgens Mohammed heeft dit ook te maken met de boetes die uitgedeeld kunnen worden. “En ook ouders laten hun kinderen nu minder snel naar buiten gaan. De boodschap is echt wel overgekomen”, zegt hij. “En wij wijzen ze er natuurlijk ook op”, vertelt Shantii. “Misschien heeft dat ook wel geholpen.”