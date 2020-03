Aardbeienkweker in Klein-Zundert vreest tekort aan plukkers en schakelt Facebook in

"We hebben al jaren een vrij vaste groep Oost-Europese seizoensarbeiders die tegen de oogsttijd deze kant op komt. Maar die mensen leven door de coronacrisis ook in een onzekere tijd en in Duitsland gooien ze meer en meer de grens dicht. Het wordt dus voor die mensen moeilijker om naar Nederland te komen", zegt Van Aert.

Facebook-oproep

Om toch te proberen om over een paar weken genoeg handjes te hebben bij het begin van de oogst, heeft de kweker een oproep op Facebook geplaatst. "Ik heb zo'n tachtig tot negentig mensen nodig. We hopen dat ook studenten, scholieren, huisvrouwen of mensen die tijdelijk zonder werk zitten zich willen aanmelden en komen helpen."

Van Aert levert zijn aardbeien aan de veiling in het Belgische Hoogstraten, net over de grens. Sinds vorige week houdt de Belgische politie grenscontroles, maar dat baart de kweker geen zorgen. "Er wordt gesproken over green lanes, waardoor voedsel ongehinderd de grenzen kan passeren. Zeker vers voedsel."