Bewoners van wooncomplex in Waalre 'gymmen bij de voordeur' onder leiding van Annemiek

Dat gebeurt vanaf de binnentuin onder de enthousiaste leiding van medebewoner Annemiek Aarts. “Ook al zijn we 70-plussers, samen met mijn man Jacques behoren we nog tot de jongeren. De meesten zijn boven de tachtig jaar”, vertelt ze.

Isolement

Annemiek nodigde onlangs de bewoners van de 21 appartementen uit voor een kwartiertje bewegen bij de voordeur. “De meeste bewoners zijn door maatregelen heel erg geïsoleerd. Ze komen nauwelijks buiten. Nu komen ze ten minste nog in beweging. De bewoners staan of zitten op een stoel en doen de oefeningen mee. Behalve in het weekend wordt er dagelijks gesport. Bovendien is er onderling nog voldoende afstand om een praatje te houden. Zo houden we de onderlinge sociale contacten ook in stand.”

Zo gymmen de ouderen in Waalre bij de voordeur:

Aarts heeft geen specifieke bewegingsopleiding, maar bleef zelf in conditie bij een fitnessclub. Daar deed ze inspiratie op. “Ik zet een muziekje op en doe de bewegingen voor die door de bewoners worden gevolgd. Ik heb ze zelfs ook een keer rond het gebouw te laten lopen.”