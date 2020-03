Opnieuw agenten in gezicht gehoest, verdachte reed in gestolen auto

Agenten zijn zaterdag in Etten-Leur in hun gezicht gehoest, nadat ze twee mensen die in een gestolen auto zaten, hadden aangehouden. Een van de verdachten riep dat hij besmet was met het coronavirus en hoestte de agenten meerdere keren in het gezicht.

Zaterdagmiddag zag een politieman in zijn vrije tijd een auto in Breda rijden, waarvan hij wist dat hier de afgelopen tijd meerdere malen een achtervolging mee was geweest.

Hij waarschuwde de meldkamer. Op de Hilsebaan in Etten-Leur kreeg de bestuurder een stopteken maar hij ging er vandoor in een dollemansrit, stelt de politie.

Achtervolging te voet

De auto werd stilgezet op het Melkhuis in Etten-Leur. De inzittenden, een man en een vrouw, renden weg, waarbij de agenten achter hen aan renden en de verdachten aanhielden.

De auto had valse kentekenplaten en bleek eerder gestolen te zijn. De politieman in zijn vrije tijd, gaf aan dat er een scooter steeds bij de gestolen auto had gereden. Deze scooterrijder werd op de Hilsebaan aan de kant gezet. De scooter bleek ook gestolen te zijn en de bestuurder is aangehouden.

Een van de verdachten uit de auto, hoestte in het gezicht van de agenten, hier wordt een apart proces-verbaal van opgemaakt. Alles is gefilmd door journalist Danny Ghosen, die voor het programma Danny op Straat een dagje meereed met de agenten.