Meerdere doden gevonden in woning Etten-Leur, eerder stankmelding over hetzelfde huis

In Etten-Leur zijn meerdere doden gevonden in een woning aan de Dasseburcht. Dat bevestigt een politiewoordvoerder.

Eerder op de avond, rond kwart over zes, was er een melding van stankoverlast in dezelfde straat, waar de brandweer voor op pad ging. Volgens een politiewoordvoerder ter plaatse ging het om hetzelfde adres.

Het gaat om een hoekwoning op een pleintje. Volgens omstanders is het hele plein afgezet en zijn er meerdere politieagenten en minstens vijf politiebusjes aanwezig. De technische recherche doet onderzoek.

Meer is er nog niet bekend.