Vier doden in woning Etten-Leur na mogelijk misdrijf

De straat is afgezet met zwarte hekken. Foto: Omroep Brabant

Vier doden gevonden in woning Etten-Leur

ETTEN-LEUR -

In een woning in Etten-Leur zijn zaterdagavond vier lichamen gevonden. Het gaat mogelijk om een misdrijf, zegt de politie. De vier doden zijn vermoedelijk de bewoners. Volgens omstanders woonden er in het huis een man en een vrouw, samen met een oma en twee kinderen die jonger zijn dan vijf jaar.