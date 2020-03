Vier slachtoffers bij drama in woning Etten-Leur, gaat mogelijk om misdrijf

In een woning in Etten-Leur zijn zaterdag vier slachtoffers gevonden. Het gaat mogelijk om een misdrijf, zegt de politie.

Volgens omstanders zou het om een familie gaan, die in hetzelfde huis woont. Verschillende mensen kwamen op de melding van het politieonderzoek af en bleven achter de politielinten kijken. Veel van hen waren geëmotioneerd.

De omgeving van de woning aan de Dasseburcht is compleet afgezet.

Het gaat om een woning op een pleintje. De technische recherche doet onderzoek. De politie heeft het plein afgezet met zwarte hekken.

Reactie burgemeester

Burgemeester Miranda de Vries spreekt over afschuwelijk nieuws. "Vanavond kreeg ik het afschuwelijke nieuws dat in een woning aan de Dasseburcht een aantal mensen levenloos is aangetroffen. Vermoedelijk bevinden de slachtoffers zich in hun eigen woning. De politie doet onderzoek naar de toedracht. Mijn medeleven gaat uit naar de nabestaanden."

Het Team Collegiale Ondersteuning is ook ingezet voor de zorg voor betrokken politiemensen. Het onderzoek kan lange tijd duren.