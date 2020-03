Brandweer rukt uit voor defect aan elektrische speelgoedwagen

Een elektrische speelgoedauto heeft voor heel wat onrust gezorgd in Sint-Michielsgestel. De brandweer werd zaterdagavond rond 21.30 uur gealarmeerd over een vreemde lucht in een woning aan de Regent Kampstraat.

Uiteindelijk bleek een defecte accu van een elektrische speelgoedauto die in de garage stond, de oorzaak van de problemen. De speelgoedauto is naar buiten gereden en de accu is gedemonteerd en ondergedompeld in een bak met water.

De brandweer verrichte metingen in de woning maar de situatie was verder veilig. Ook bij de buren werd volgens omstanders nog een inspectie uitgevoerd. Enkele buurtbewoners kwamen een kijkje nemen nadat ze de brandweer voorbij hadden zien rijden. Er raakte niemand gewond.