Twee doden bij ernstig ongeluk in Eindhoven, lachgas gevonden in bestelbus

Volgens een ooggetuige reed de bestuurder zo'n honderd kilometer per uur toen het ongeluk gebeurde.

De vrouw, een 24-jarige Eindhovense die als passagier in de auto zat, overleed meteen.

Lachgas

De bestuurder, een 25-jarige man, kwam door de botsing bekneld te zitten. Hij moest uit het busje bevrijd worden en werd daarna naar een ziekenhuis gebracht. Daar overleed hij zondagochtend.

In de auto vonden de hulpdiensten een aantal flessen lachgas. "Of het lachgas een rol speelde bij de botsing, is achteraf vaak niet meer te achterhalen":, legt een politiewoordvoerster uit. "Achteraf is namelijk niet met een test vast te stellen of de bestuurder lachgas heeft gebruikt."